Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Öz babasının tacizine uğrayan genç kız her şeyi anlattı!

Öz babasının tacizine uğrayan her şeyi anlattı!

'de 17 yaşındaki babasının cinsel saldırılarına dayanamayarak soluğu karakolda aldı.

Giriş Tarihi: 7.3.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 11:19
Öz babasının tacizine uğrayan genç kız her şeyi anlattı!

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde önceki gece saat 02.00 sıralarında polis merkezine giden 17 yaşındaki D.Y. "Babam bana da bulundu" diyerek şikâyetçi oldu. İlk kez 8 yaşındayken babasının tacizine uğradığını, sonra da hiç rahat bırakmadığını söyleyen D.Y., istismarın yıllardır sürdüğünü anlattı. ın ifadesi nöbetçi savcılığa bildirildi.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre savcılığın talimatıyla 42 yaşındaki baba M.Y. 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan gözaltına alındı. Suçlamayı reddeden M.Y., işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Spor salonunda şoke eden olay! Gizlice fotoğraf çekip...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Öz babasının tacizine uğrayan genç kız her şeyi anlattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN