Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Villa inşaatında kaya mezarları bulundu

inşaatında kaya mezarları bulundu

’nın Bodrum ilçesinde, bir arazide yapımı için başlatılan inşaat çalışmaları sırasında Helenistik veya Roma dönemine ait olduğu düşünülen kaya mezarları ortaya çıktı. Yetkililer tarafından inşaat çalışması durdurularak, bölgede kazı ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2018 17:30 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 17:47
Villa inşaatında kaya mezarları bulundu

Bitez Mahallesi Kocataş Caddesi üzerinde bulunan bir araziye yapmak için inşaat çalışması başlatıldı. İş makineleriyle arazi düzenlemesi yapan firma arazinin sonunda 3 kaya mezar buldu. Yetkililere haber verilmesi üzerine arkeologlar inşaat çalışması olan bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Bodrum Sualtı ve Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ekipleri, tarihi değeri olduğu anlaşılan kaya mezarlarında yapılan ilk incelemede, M.Ö. 1. yüzyıl Helenistik veya Roma döneme ait olduğu tahmin edilen mezarlar için kurtarma çalışması başlattı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Villa inşaatında kaya mezarları bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN