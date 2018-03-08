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hırsızı kardeşlere jandarmadan suçüstü

Dünya çapında faaliyet gösteren büyük şirketlerinin baz istasyonlarına dadanan ve istasyonlardaki leri çalarak sistemde ciddi aksaklıklara sebep olan hırsız kardeşler jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018 14:44 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 15:48
Akü hırsızı kardeşlere jandarmadan suçüstü

Büyük şirketlerinin baz istasyonlarında hırsızlık yapılacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu bilginin ardından Zekeriyaköy mevkiinde bulunan bir nda şüpheli beyaz bir aracın dolaştığını belirledi. Şüphelileri takibe alan ekipler, 2 kişinin baz istasyonuna ait telleri makasla kestiklerini ve lerin bulunduğu konsül içerisinde testere ile çalışmaya başladıklarını tespit etti. Şüpheliler, aküleri dışarıya çıkartmak üzereyken Jandarma ekipleri suçüstü yaparak hırsızları yakaladı.



ÇALIŞTIKLARI FİRMAYI DA SOYMUŞLAR

Konuyla ilgili detaylı inceleme başlatan Jandarma ekipleri; aküleri çalmaya çalışan S.K. ve Y.K. isimli kardeşlerin, yaklaşık 1 senedir bir telekomünikasyon şirketinde akü montajcısı olarak çalıştıklarını, 1 ay kadar önce firma yetkilileri tarafından araçlarında çok miktarda akü kablosunun çıkması üzerine işlerine son verildiğini belirledi.

KİRALIK ARAÇLA YÜZLERCE AKÜ ÇALMIŞLAR

Daha önce meydana gelen hırsızlık olaylarını da incelemeye alan jandarma ekipleri, elde ettiği bulgular ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Fatih, Şişli, Gaziosmanpaşa, Esenler, Sultangazi ve Sarıyer ilçelerinde bulunan baz istasyonlarından da kiralık araç kullanarak akü çalındığını ve şüphelilerin bunları Davutpaşa'da bir depoda sakladıklarını tespit etti.



DEPODAN YÜZLERCE AKÜ ÇIKTI

Belirlenen depoyu takibe alan jandarma ekipleri, şüphelilerin bağlantılı oldukları 4 şahıs tarafından aküler kaçırılmaya çalışılırken depoya baskın düzenlendi. Depoda ve şahıslara ait araçlarda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 25 Bin TL olan yüzlerce akü, 1 adet araç plakası ile akülerin sökümünde kullandıkları çok miktarda keski aleti ele geçirildi. Aküleri kaçırmaya çalışan 4 kişiyi gözaltına aldı.


Jandarma ekipleri bu operasyonlarla baz istasyonlarında meydana gelen 12 farklı hırsızlık olayını aydınlatırken ele geçirilen yüzlerce akü GSM şirketine teslim edildi. Şirketi maddi ve manevi zarara uğratarak haberleşme sistemlerinde ciddi aksaklığa sebep olan 6 kişi adli makamlara sevk edildi.

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Akü hırsızı kardeşlere jandarmadan suçüstü
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