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Didim- Söke yolunda midibüs yan yattı: 2’si ağır 14 yaralı

’da Didim-Söke arasında yolcu taşıyan halk midibüsü devrildi. da 2’si ağır olmak üzere toplam 14 yolcu yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018 17:56 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 17:57
Didim- Söke yolunda midibüs yan yattı: 2’si ağır 14 yaralı

' Didim-Söke yolu üzerinde Akköy mahallesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Didim'den Söke'ye yolcu taşıyan Mehmet Çakıcı'nn (53) kullandığı 09 M 6331 plakalı midibüs şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler ve çevredeki işyeri sakinleri kazayı jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bazı yolcular araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, bazı yolcuların da kaza sonrası çevreye savrulduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye amirliği ekipleri de kaza yerinde çalışma yaptı.

Araçta bulunan 14 yolcudan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken 12 yolcunun ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan yaralılardan birisi Söke'ye diğeri ise Didim'deki hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan yolcular ise Ambulanslarla Didim Devlet hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Didim- Söke yolunda midibüs yan yattı: 2’si ağır 14 yaralı
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