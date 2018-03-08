Iğdır'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Melekli beldesindeki bir restoranda, iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda, kavga ettikleri kişilerce tabanca ile vurulan Yılmaz P. ile Veli A. hayatını kaybetti, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ise yaralandı.

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yılmaz P. ve Veli A'nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yaralı ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.