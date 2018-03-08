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'da : 2 ölü, 1 yaralı

'da iki grup arasında çıkan da iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 8.3.2018 12:42 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 12:42
Iğdır'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Melekli beldesindeki bir restoranda, iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede ya dönüştü.

Olayda, kavga ettikleri kişilerce tabanca ile vurulan Yılmaz P. ile Veli A. hayatını kaybetti, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ise yaralandı.

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yılmaz P. ve Veli A'nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yaralı ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Iğdır'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
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