İranlı turistlerin oyunu hastanede son buldu

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'Uyuşturucuya sıfır tolerans, her sokak başında biz olacağız' sloganı ve 'Sokakta uyuşturucu ile amansız bir savaş' stratejisiyle çalışmaya devam ediyor. Torbalı ilçesinde narkotik polisi etrafı gözetleyen iki şahısın olduğunu fark edince harekete geçti. Bir işlerinde İranlı turistler 34 yaşındaki E.M. ile 55 yaşındaki P.S. isimli zanlılar gözaltına alındı. Zanlıların üst aramasında ve eşyaları üzerinde yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.





KARINLARINDAKİ ŞİŞLİK ELE VERDİ



Zanlıların karınlarındaki şişlik ve tedirgin haraketleri nedeniyle şüpheleri bir kat daha artan Narkotik polisi İranlı turistleri röntgenleri çekilmesi için hastaneye götürdü. Röntgeni çekilen İranlı turistler polisleri bile şaşkınlığa uğrattı. Zanlıların mide ve bağırsaklarında toplam 116 kapsül uyuşturucu madde bulundu. 116 adet kapsülün içinde 810 gram metafetamin maddesi olduğu tespit edildi. Zanlılar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İranlı zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



OPERASYONLAR ARALIKSIZ DEVAM EDECEK



İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "05521553535 numaralı 'Watsapp ihbar hattı' üzerinden ekiplerimiz 24 saat boyunca gelen ihbarları titizlikle değerlendiriyor. İhbarda bulunan vatandaşlarımızın kimlik bilgileri ve verdiği bilgiler üçüncü şahıslarla paylaşılmıyor. Bu konuda vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Uyuşturucu ile mücadelede vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. Gençleri ve geleceği hedef alan uyuşturucu madde satıcısı şahıs ve suç organizasyonlarına yönelik operasyonların bir tek torbacı kalmayana dek devam edecek" diye konuştu.