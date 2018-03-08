Kadın kasiyere gaspçı şoku!

Abdurrahman Gazi Mahallesi Ravza Caddesi'ndeki markette meydana gelen olayda kadın kasiyer dehşeti yaşadı. Markete giren iki gaspçı kadın kasiyeri önce darp etti, sonra da kasadaki paraları alıp kaçtı. Konuyla ilgili ortaya çıkan kamera görüntülerinde kasaya doğru gelen yüzleri maskeli iki silahlı gaspçı kasiyere silah çekiyor. Ardından kasiyer Suna B. ye silahın arkasıyla vuruyor kasanın yerini öğreniyor.

Kasayı gösteren kasiyeri darp etmeye devam eden gaspçı kasadaki paraları çıkaran kadın kasiyere vurmaya devam ediyor. 8 Mart Kadınlar Günü'nde ortaya çıkan bu görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. İstanbul Polisi kasiyere dehşeti yaşatan gaspçıların peşine düştü.

Sancaktepe'de bir markete giren gaspçı, kadın çalışanı dövdü!