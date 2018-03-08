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Kadın kasiyere gaspçı şoku!

Sancaktepe'de kadın kasiyeri hem darp edip hem gasp ettiler. Bir markete giren silahlı iki gaspçı 14 bin lira parayı alarak kayıplara karıştı. Elleri silahlı yüzleri maskeli iki gaspçı, silahla korkuttukları kasiyer Suna B.'yi darp ettiği anlar kameralara yansıdı. Kasiyerin kafasına elindeki silahla vuran gaspçı, kadını döve döve kasanın bulunduğu yere götürdü. Kasanın yerini öğrendikten sonra bile kadına vurmaya devam eden gaspçı, kasadaki 14 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018 15:16 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 15:57
Kadın kasiyere gaspçı şoku!

Abdurrahman Gazi Mahallesi Ravza Caddesi'ndeki markette meydana gelen olayda kadın kasiyer dehşeti yaşadı. Markete giren iki gaspçı kadın kasiyeri önce darp etti, sonra da kasadaki paraları alıp kaçtı. Konuyla ilgili ortaya çıkan kamera görüntülerinde kasaya doğru gelen yüzleri maskeli iki silahlı gaspçı kasiyere silah çekiyor. Ardından kasiyer Suna B. ye silahın arkasıyla vuruyor kasanın yerini öğreniyor.

Kasayı gösteren kasiyeri darp etmeye devam eden gaspçı kasadaki paraları çıkaran kadın kasiyere vurmaya devam ediyor. 8 Mart 'nde ortaya çıkan bu görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Polisi kasiyere dehşeti yaşatan gaspçıların peşine düştü.

Sancaktepe'de bir markete giren gaspçı, kadın çalışanı dövdü!

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Kadın kasiyere gaspçı şoku!
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