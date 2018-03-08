Kadınlar gününde dehşete düşüren olay!

Başakşehir'de metro raylarının geçtiği köprü altındaki boş kırsal arazide bir adam, yanındaki kadını baldırından vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu. Lüks araç içerisinde gerçekleşen olayı çevredeki vatandaşlar fark etti. Silah sesini duyan vatandaşlar polise ve 112 ekiplerine haber verdi. Yaşanan olay sonrası yaralı kadın ve adam vatandaşların yardımı ile ambulansa teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ise inceleme başlattı.

ERKEĞİN DURUMU CİDDİYETİ KORUYOR

Aracın cam tavanının ise seken kurşunlardan birisi nedeniyle delindiği de görüldü. Yaralı adam ve kadın hastaneye kaldırılırken kadının durumun iyi adamın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Olayla ilgili inceleme sürüyor.