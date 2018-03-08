Kars'ta cinayet

Alınan bilgiye göre, Halitpaşa Mahallesi'nde Ferhat D. ile K.Ö, A.Ö, B.Ö. ve C.N. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu K.Ö, A.Ö, B.Ö. ile C.N, Ferhat D'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Ferhat D'nin hareketsiz halde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, Ferhat D'yi Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

8 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ferhat D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kars Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan K.Ö, A.Ö, B.Ö. ile C.N'yi yakalayarak gözaltına aldı.