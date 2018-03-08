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'ta cinayet

'ta 5 kişinin karıştığı bıçaklı kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018 11:31 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 11:34
Kars'ta cinayet

Alınan bilgiye göre, Halitpaşa Mahallesi'nde Ferhat D. ile K.Ö, A.Ö, B.Ö. ve C.N. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu K.Ö, A.Ö, B.Ö. ile C.N, Ferhat D'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Ferhat D'nin hareketsiz halde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, Ferhat D'yi Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

8 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ferhat D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kars Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan K.Ö, A.Ö, B.Ö. ile C.N'yi yakalayarak gözaltına aldı.

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Kars'ta cinayet
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