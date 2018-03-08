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'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk 7,5 saat sonra bulundu

'nın Cihanbeyli ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk, 7,5 saat süren aramanın ardından kayalıklar arasında sıkışmış halde bulundu.

Giriş Tarihi: 8.3.2018 10:45 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 10:47
Konya'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk 7,5 saat sonra bulundu
Edinilen bilgiye göre, Cihanbeyli ilçesine bağlı Hodoğlu Mahallesi'nde 3 yaşındaki çocuk, dün saat 17.00 sıralarında kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ekipleri sevk edildi. Jandarma ve 5 kişiden oluşan AFAD ekibi tarafından koordineli bir şekilde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 yaşındaki çocuk saat 00.30 sıralarında mahallenin yakınlarındaki kayalıklar arasında sıkışmış halde bulundu. Kayalıklar arasından kurtarılan çocuk, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Konya'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk 7,5 saat sonra bulundu
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