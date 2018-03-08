Haberler Yaşam Haberleri Kuran Kursu hocasına kılıçlı işkence iddiası

Kuran Kursu hocasına kılıçlı işkence iddiası Antalya'da kaçırdıkları Kuran Kursu hocasının boğazına kılıç dayayıp çırılçıplak soyan ve çağırdıkları hayat kadını ile ilişkiye zorlayıp kamera kaydıyla şantaj yaparak 90 bin TL senet aldıkları iddia dilen 2 şüpheliden biri yakalandı.