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Kuran Kursu hocasına kılıçlı işkence iddiası

Antalya'da kaçırdıkları Kuran Kursu hocasının boğazına kılıç dayayıp çırılçıplak soyan ve çağırdıkları hayat kadını ile ilişkiye zorlayıp kamera kaydıyla şantaj yaparak 90 bin TL senet aldıkları iddia dilen 2 şüpheliden biri yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018 16:42
Olay, önceki gün Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kendisi gibi inşaat işçisi olan arkadaşı ile plan yapan S.K. (35) Kuran kurslarında hocalık yapan İ.C'yi takibe aldı. Arkadaşı ile Kızılsaray Mahallesi'nde günübirlik ev kiralayan S.K., İ.C.'nin yanına gitti. S.K., İ.C.'ye kız kardeşinin yürüyemediği ve dua beklediğini söyledi. Bu esnada İ.C., S.K'ye doktora gitmesini söyledi. Israrlara dayanamayan İ.C., otomobile binerek S.K.'nın götürdüğü eve gitti. Kiralanan eve giden İ.C. içeriye girdikten sonra S.K. kapıyı kilitledi. Burada İ.C.'ye tehditler yağdırmaya başlayan S.K.'nın arkadaşı da evde gizlendiği odadan çıktı. İddiaya göre, şahıslar, İ.Ç'yi uyuşturucu vermekle tehdit etti. İ.C.'yi arkadaşı ile çırılçıplak soyan S.K. arkasından boğazına dayadığı kılıçla işkence yapmaya başladı. İ.C.'den üç taksitte toplam 90 bin liralık senet alan iki şüpheli daha sonra önce hayat kadını ile ilişkiye zorladı ardından içki içirip bikini ile fotoğrafını çekti. Yaptıkları ile yetinmeyen S.K. ve arkadaşı bunları cep telefonuyla kaydetti.

"Tek bir şekilde affederiz"

S.K. ve arkadaşı, daha sonra İ.Ç.'den 25 bin lira nakit ve son model bir telefon istedi. Daha sonra İ.C.'nin yüzünü kapatan S.K. ile arkadaşı "bizden haber bekle" diyerek sokakta bıraktı. Olayın ardından İ.C. polis ekiplerine şikayette bulundu. Harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, parayı almak için gelen iki şüpheliden S.K.'yi yakalayarak sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü. S.K., sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri, evde bulunan bir adet kılıca ve imzalanan senetlere de el konuldu. Polis, kayıplara karışan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Kuran Kursu hocasına kılıçlı işkence iddiası
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