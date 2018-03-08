Mandalinayı beğenmeyip pazarcılara kurşun yağdıran emekli polise müebbet istemi

Olay, merkez Yıldırım ilçesi, Gökdere pazar yerinde geçen Ekim ayında meydana geldi. İki yıl önce emekli olan polis memuru Gürkan Erol, pazar yerinde Ömer Dönmez'e ait tezgahtan mandalina aldı. Erol, bir süre mandalinaları inceledikten sonra Dönmez'e, iddiaya göre, "Bunları beğenmedim, güzel mal sat" dedi. Dönmez ve aynı tezgahta satış yapan Nuri Mutlu da "Beğenmediysen pazarda mandalina satan çok arkadaş var onlardan al" diye karşılık verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gürkan Erol, üzerindeki ruhsatlı tabancasını çekip Ömer Dönmez'i karnından ve ayağından, Nuri Mutlu'yu ise ayaklarından vurdu. Bu sırada pazar yerinde devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Timleri, elinde silahla, "Yanıma yaklaşmayın, ben panik atak hastasıyım, hepinizi vururum" diyen Gürkan Erol'u sakinleştirip gözaltına aldı. Daha sonra Bursa Adliyesi'ne sevk edilen Erol, tutuklanarak cezaevine konuldu. İki yaralı ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

MANDALİNAYI BEĞENMEYİNCE SİLAH ÇEKİP ATEŞ ETTİ

Emekli polis Gürkan Erol hakkında soruşturmayı tamamlayan cumhuriyet savcısı, iddianameyi hazırladı. İddianamede, "Olay günü pazaryerine alışverişe giden Gürkan Erol, tezgahtan mandalina almak istediğini pazarcı Ömer Dönmez'e söyledi. Bir kilo mandalina tartan Dönmez, mandalinayı Gürkan Erol'a verdi. İstediği yerden kendisine mandalina verilmediğini iddia eden Erol ile Dönmez arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle pazarcı Ömer Dönmez'e üç el ateş eden Erol, diğer pazarcı Nuri Mutlu'nun elinde tahta ile kendisine doğru geldiğini fark edince ona da silahla iki el ateş etti" ifadesi yer aldı.

Savcı, Gürkan Erol'un pazarcı Ömer Dönmez'e karşı 'Adam öldürmeye tam teşebbüs' suçundan ömürboyu, Nuri Mutlu'ya karşı ise 'Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak' suçundan 3 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı. Gürkan Erol, önümüzdeki günlerde Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıkacak.