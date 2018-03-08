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uyardı: Bugün kritik gün...

Giriş Tarihi: 8.3.2018 08:50 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 09:27
Meteoroloji uyardı: Bugün kritik gün...

'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

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Meteoroloji uyardı: Bugün kritik gün...
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