MİDDER kadınları unutmadı

Manisalı kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıtan MİDDER Manisa İl Kadın Kolları üyeleri kadınlardan büyük ilgi gördü.

Düzenledikleri etkinlikte bir açıklama yapan MİDDER Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Hacer Aydın Demirağ, "Kadınların yaşamın tüm alanlarında yaşadığı ortak ezilmişliğini ve mücadelesini simgeleyen 8 Mart, dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye'de kadınların hak ve eşitlik isteklerini dile getirdikleri, kadın olmaktan dolayı yaşadıkları sıkıntılara dikkat çektikleri, her türlü baskı ve şiddete karşı bir araya geldikleri, emekçi, amaçlarına ulaşmak için çaba veren, çalışan kadınlar için bir gün. Bugün, dişiliğini şefkat ve emeğiyle yüceltmiş, yoz ve hoyrat ellerin, dillerin altında yaşama direnmiş ve direnmekte olan kadınlarımızın günüdür. Bu gün dişi doğmuş olmanın meziyet sayıldığı küflü bilinçlerden ve onların yaptıklarından apayrı, onların düşlerinde bile görünmeyecek bir yaşam sevincini simgeler. Bu gün bahardır, mutfağında evlatlarına yemek pişiren annelerimizin, tarlasında orak sallayan, fabrikada tütün saran kadınlarımızın sevinçli günüdür. Bugün kadın emekçilerin aynı zamanda sömürüye, baskıya, zulme, haksızlığa, eşitsizliğe karşı tüm dünyada ve ülkemizde mücadele ve dayanışma günüdür" dedi.

"BUGÜN MÜCADELE GÜNÜDÜR."



"Bugün, kadını aşağılayan, emeğini sömüren ve onu erkeğin hizmetçisi gören her türlü çağdışı zihniyetlere, bu zihniyetleri besleyen sistemlere karşı çıkma, omuz omuza durma günüdür" diyen Demirağ açıklamasını şöyle tamamladı: "Bugün özgür birey olma, geleceği birlikte koruma adına birlikte mücadele günüdür. Çarkın hep böyle dönmemesi, kervanın hep böyle gitmemesi için adım atma günüdür. Unutulmamalıdır ki kadın emekçilerin olmadığı, içinde yer almadığı hiçbir haklı mücadele kazanılamaz. Kadını dışlayan, onu birlikte düşünme, birlikte üretme, birlikte eşit ve insanca yaşama süreçlerinden kopartan her türlü uygulama ve anlayışlara karşı, kendini insan tanımlayan herkesin gelecek güzel günler için yan yana gelme, birlikte mücadele etmeleri kaçınılmaz zorunluluktur. Her zaman emekten, insandan, özgürlük ve bağımsızlıktan, eşitlikten ve her şeyi ile bizim olan, akan ırmaklarından yıkanıp, parlayan güneşinde kuruyup ve altında türkü söyleyeceğimiz, ekonomik bağımsızlıktan, üreten ve ürettiğini hakça paylaşan bir Türkiye sevdalısı olan 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Manisa İl Başkanımız Tarık Çanlı ve yönetim kurulu üyelerimiz adına kadınlarımızın günlerin kutluyoruz."