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Midelerinden çıktı

Torbalı ilçesinde gözaltına alınan İran uyruklu iki şüphelinin midesinde plastik filme sarılı 810 gram olduğu belirlendi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018 11:14
Midelerinden uyuşturucu çıktı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında takibe aldıkları İran uyruklu E.M. (34) ve P.S'yi (55) Torbalı ilçesinde durdurdu.

Ekipler, şüphelilerin üst aramasında herhangi bir suç unsuru bulamadı. Bunun üzerine doktor kontrolünde şüphelilerin röntgen filmi çekildi.

Röntgen filminde iki şüphelinin mide ve bağırsaklarında plastik filme sarılmış 116 parça metamfetamin tespit edildi. Toplam ağırlığı 810 gram olan uyuşturucular, tıbbi yöntemle çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Midelerinden uyuşturucu çıktı
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