Mobilya mağazasında yangın

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan yangında bir mobilya mağazası ve imalathanesi, kullanılamaz hale geldi. Gülsan Sanayi Sitesi Barbaros Caddesi'nde üç katlı bir mobilya mağazası ve imalathanesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, zemin kattaki mobilyalar ile üst katlarda bulunan imalathanenin tamamını sardı. Ayrıca mağazaya ait bir kamyonet de yandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri güçlükle söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis, iş yerinin önündeki aracı kundakladığı tespit edilen Kenan B.'yi (43) gözaltına aldı. Kenan B., emniyetteki ifadesinde, olay anında alkollü olduğunu, ne yaptığını hatırlamadığını iddia etti.

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