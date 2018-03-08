Otelde dehşet

İzmir'de bir otelde çıkan yangın, film sahnelerini aratmayacak görüntülere yol açtı. Basmane semtinde bulunan Mehmet Zeki Işık'a Alican Otel'in 6'ncı katında kalan müşterilerden Özer Sipahi'nin cep telefonu bataryası dün sabah bir anda patlayınca perde alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın diğer bölümlere de yayılınca, ilk 3 katı tadilat nedeniyle boş olan otel bir anda alev alev yanmaya başladı. Otel yetkilileri ve çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. Yine 6'ncı katta kalan ve eğlence merkezinde çalıştıkları belirtilen yabancı uyruklu 2 kadın, merdivenlerden inemeyince balkona çıkarak alevlerden kurtulmak istedi. Bir süre yan yana oturan kadınlar, korku içinde kurtarılmayı bekledi. Bu sırada kadınlardan biri yan binaya geçmek isterken, ayağı boşluğa gelince aşağıda bulunan otomobilin üzerine düştü. Alevler ve simsiyah dumanın yaklaşmasıyla panikleyen diğer kadın da kendini aşağıya bıraktı. Elektrik teline takılan ikinci kadın, düşüşünün yavaşlaması sayesinde hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

'EŞİMİ ZOR KURTARDIM'

Otelde kalan müşterilerden Nuri Mutlukal, odada uyuyan eşini son anda kurtardığını belirterek, "Eşimle birlikte otelden çıkmayı başardık. Bu sırada iki kadın balkona çıktı. Biri yan binaya geçmek isterken otomobilin üzerine düştü. Diğeri ise aşağıya atladı. Tele takıldığı için sert şekilde düşmekten kurtuldu" dedi.