Polis önce biber gazı sıktı, sonra yüzlerini yıkadı

Edinilen bilgiye göre, Ankaragücü ile akşam saat 19.00'da oynanacak TFF 1. Lig futbol maçı için Ankara'ya giden Adanaspor taraftarları, Aksaray
'da mola verdikleri bir markette iş yeri sahibi ile tartıştı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4 otobüs dolusu yüzlerce taraftar markete yürüdü. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olaya müdahale ederken, taraftar grubu polis ekiplerine de direndi. Bunun üzerine taraftarlar için çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Yüzlerce kişilik taraftar gurubunu olay yerinden uzaklaştırarak otobüslere bindirmeye çalışan polis, daha sonra biber gazı kullanarak grubu uzaklaştırdı. Aksaray İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ın bizzat müdahale ettiği olayda sakinleşen ve biber gazından etkilenen taraftarların yüzleri hortumla polis ekiplerince yıkandı. Ardından otobüslere bindirilen taraftarlar yeniden Ankara'ya doğru yola çıktı.