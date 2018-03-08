Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Şehrin güvenliği Funda Astsubay'a emanet

Şehrin güvenliği Funda Astsubay'a emanet

Gece gündüz, yağmur çamur demeden suçluların yakalanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için erkek meslektaşları ile omuz omuza görev yapan Bölük, 'nin güvenliği için mücadele ediyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018 17:31 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 17:48
Şehrin güvenliği Funda Astsubay'a emanet

Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların her zorluğun üstesinden gelebileceklerini söyledi. Hemcinslerine örnek olabilmek için öğretmen yerine astsubay olmaya karar verdiğini anlatan Bölük, mesleğini severek yerine getirdiğini kaydetti. Bölük, "Hem ailemize hem çevremize karşı kadınların neler yapabileceğimizi gösteriyoruz. Onur ve gurur verici bir şekilde görevimizi yerine getiriyoruz. Bu meslek sadece erkekler için geçerli değil. Böyle bir meslekte kadınların da yeri olmalı." diye konuştu. Son zamanlarda kadınların da bu mesleğe yöneldiğini ifade eden Bölük, Türk kadınının her zorluğun üstesinden geldiğini belirtti.

AFRİN İÇİN HER ZAMAN HAZIRIZ!

"Afrin Harekatı'na katılmaya da her zaman hazırız. Afrin'de Mehmetçiğimiz zor şartlar altında savaşmakta. Biz her zaman askerimizin arkasındayız ve her zaman onların duacısıyız. Yeri gelirse biz de Afrin'e gitmeye hazırız. Onlara kolaylıklar diliyorum. Bu vatan bizim. Bir kadın olarak Afrin'e gitmekten her zaman gurur duyarım. Bir kere ölür, bin kere diriliriz. Bu vatan için her zaman ayaktayız. Ülkemiz zor süreçten geçmektedir. Yılmadan canla başla mücadele ediyoruz. Mehmetçiğimiz her zaman ayakta, biz de onların arkasındayız."
Birçok asayiş faaliyetinde bulunan Bölük, verilen her görevin üstesinden gelmeyi başarıyor. İşte Funda astsubayın bir günlük mesaisinin görüntüleri:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehrin güvenliği Funda Astsubay'a emanet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN