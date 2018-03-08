Son dakika: Ercan Yazgan hayatını kaybetti! Ercan Yazgan kimdir?

Usta oyuncu Ercan Yazgan geçtiğimiz haftalarda felç geçirmiş ve hastahanede tedavi altına alınmıştı. Sağlık durumunun iyiye gittiği açıklanan Yazgan bugün hayatını kaybetti.

ERCAN YAZGAN KİMDİR?

Ercan Yazgan ekran severler tarafından Perihan Abla dizisi ve Bizimkiler dizisinde canlandırmış olduğu Kapıcı Cafer karakteri ile tanınmıştır. Özellikle bir kuşak Yazgan'ın bu dizileriyle büyümüştür.

Uzun süre tiyatro'da görev yapan bir çok usta oyuncu ile hem tiyatro hemde dizilerde rol almıştır. Bir dönem verem hastalığı ile mücadele eden usta oyuncu bu hastalığından üstesinden gelmeyi başarmıştı.

Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop'ta doğdu. Yazgan, 1986 yılında Perihan Abla dizisindeki Şoför İsmet karakteriyle tanındı. 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan "Bizimkiler" adlı dizide ise Kapıcı Cafer tiplemesiyle izleyici karşısına çıktı. Yazgan kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı.