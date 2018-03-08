Ş.Urfa'dan İzmir'e kaçırdıkları genç kıza 4 ay boyunca tecavüz ettiler!

Şair İbrahim Rafet Mahallesi'nde oturan 10 çocuk annesi Hüsne K.'nin kızı N.K., 1 Ekim 2017 tarihinde, domates ve yumurta almak için bakkala gitti ve bir daha eve dönmedi. Kızının uzun süre geçmesine rağmen eve dönmemesi üzerine meraklanan Hüsne K., kayıp başvurusunda bulundu. 4 ay geçmesine rağmen haber alınamayan N.K., kaçırıldığını iddia ettiği kişilerce serbest bırakıldı. Eşinden ayrı yaşayan Hüsne K., tanımadığı bir adamın kendisini telefonla arayıp, kızını bulduğunu söylediğini belirterek, şunları anlattı: