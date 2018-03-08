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Ş.Urfa'dan 'e kaçırdıkları genç kıza 4 ay boyunca tecavüz ettiler!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, bakkala gitmek için geçen yılın ekim ayında evden ayrılan ve 4 ayı aşkın süredir haber alınamayan N.K. (15), 'e götürüldüğü kişilerce serbest bırakıldı. Ailesine kavuşan N.K., "4 ay boyunca bana sürekli ilaçlı su verip, bayıltarak, tecavüz ettiler" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018 14:51 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 16:07
Ş.Urfa'dan İzmir'e kaçırdıkları genç kıza 4 ay boyunca tecavüz ettiler!

Şair İbrahim Rafet Mahallesi'nde oturan 10 çocuk annesi Hüsne K.'nin kızı N.K., 1 Ekim 2017 tarihinde, domates ve yumurta almak için bakkala gitti ve bir daha eve dönmedi. Kızının uzun süre geçmesine rağmen eve dönmemesi üzerine meraklanan Hüsne K., kayıp başvurusunda bulundu. 4 ay geçmesine rağmen haber alınamayan N.K., kaçırıldığını iddia ettiği kişilerce serbest bırakıldı. Eşinden ayrı yaşayan Hüsne K., tanımadığı bir adamın kendisini telefonla arayıp, kızını bulduğunu söylediğini belirterek, şunları anlattı:

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Ş.Urfa'dan İzmir'e kaçırdıkları genç kıza 4 ay boyunca tecavüz ettiler!
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