Türkiye'nin en genç "İHA" pilotu İznik'ten çıktı

İznikli Mustafa Düvenci, Türkiye'nin en genç insansız hava aracı pilotu unvanına sahip oldu.

İstanbul'da faaliyet gösteren özel bir eğitim kurumundan insansız hava aracı eğitimi alan 14 yaşındaki Mustafa Düvenci, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün açtığı pilotluk imtihanını kazandı. Düvenci, sertifika alarak Türkiye'nin en genç lisanslı İHA pilotu oldu.

YETKİLİ UÇUŞ OKULLARINDA EĞİTİM GÖRÜP SERTİFİKA ALMAK GEREK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İHA'ların kullanımını iki sınıfa ayırdı; ticari kullanıcılar ve hobi kullanıcıları.

Hobi kullanıcıları yerleşim alanlarına 50 metre yaklaşmadığı müddetçe hobi olarak bu cihazları uçurabiliyor.

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Fakat ticari olarak kalabalık ortamlarda uçuş yapacaklarsa yetkili uçuş okullarında eğitim görüp sertifika almak mecburiyetinde.