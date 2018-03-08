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'nin en genç "" pilotu İznik'ten çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki , Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün drone pilotluk sınavını başarı ile geçti. Düvenci, sertifika alarak 'nin en genç lisanslı pilotu oldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018 18:22 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 18:22
Türkiye'nin en genç İHA pilotu İznik'ten çıktı

İznikli , 'nin en genç pilotu unvanına sahip oldu.

'da faaliyet gösteren özel bir eğitim kurumundan insansız hava aracı eğitimi alan 14 yaşındaki Mustafa Düvenci, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün açtığı pilotluk imtnını kazandı. Düvenci, sertifika alarak Türkiye'nin en genç lisanslı İHA pilotu oldu.

YETKİLİ UÇUŞ OKULLARINDA EĞİTİM GÖRÜP SERTİFİKA ALMAK GEREK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İHA'ların kullanımını iki sınıfa ayırdı; ticari kullanıcılar ve hobi kullanıcıları.

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Hobi kullanıcıları yerleşim alanlarına 50 metre yaklaşmadığı müddetçe hobi olarak bu cihazları uçurabiliyor.

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Fakat ticari olarak kalabalık ortamlarda uçuş yapacaklarsa yetkili uçuş okullarında eğitim görüp sertifika almak mecburiyetinde.

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Türkiye'nin en genç "İHA" pilotu İznik'ten çıktı
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