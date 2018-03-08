Vicdan Konvoyu çığ gibi büyüyor

Suriye
'de Esad rejimi tarafından hapishanelerde hukuka aykırı şekilde tutulan ve işkenceye uğrayan kadınların seslerini duyurmak için İstanbul'dan Hatay'a yola çıkan "Vicdan Konvoyu
" başkente ulaştı. Ankara'dan yeni katılımların olacağı konvoya, İzmir, Bursa, Aydın, Batman, Antalya
, Sivas ve Ağrı'dan da çok sayıda kadın, otobüslerle katılacak. Konvoyun 200 otobüse ulaşarak yarın Hatay'da olması bekleniyor.
Ankara'da mola veren konvoydan bir heyet Meclis İnsan Hakları
Komisyonu'nu ziyaret etti. Heyetle görüşen Komisyon Başkanı Ömer Serdar, Vicdan Konvoyu Hareketi'nin amacına ulaşacağına ve savaşlarda kadınların korunması için kamuoyunun daha duyarlı olmasını sağlayacağına inandığını dile getirdi. Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde mola veren konvoyun hareketinden önce İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) Genel Başkan Yardımcısı Avukat Gülden Sönmez, basın açıklaması yaptı. Sönmez, Vicdan Konvoyu'na kayıt yaptıran 10 bin kadınla Hatay'da buluşacaklarını belirterek, konvoyun Suriye zindanlarının sessiz çığlığı olacağını söyledi. Sönmez, "Gözlerimizle görüp, dokunmak istiyoruz. Kız kardeşlerimize sarılmak istiyoruz. Yani onların özgürlüğünün bir an önce şartsız bir şekilde gerçekleşmesini istiyoruz. Bütün çabamız bunun için. Boynumuzdaki oyalı yazmalar hapishanelerdeki kız kardeşlerimizi temsil ediyor. Görüyorsunuz ki konvoyumuzda dünyadaki birçok mazlum coğrafyanın kadınları var. Doğu Türkistanlı kadınlar var. Belki onların acısını daha çok yaşayan, onları anlayanlardan biri Doğu Türkistanlı kadınlar. Doğu Türkistan kadınlarının dramı hiçbirine benzemiyor" dedi.
Memur-Sen Kadın Kolları Komisyon Başkanı Habibe Öçal "Suriye insan hakları kuruluşlarının verilerine göre, Mart 2011'den 2017 sonuna kadar Suriye rejimi zindanlarında 13 bin 581 kadın tutuklandı ve istismara uğradı. Resmi kayıtlara geçtiği kadarıyla rejimin cezaevlerinde hala tutuklu olan 417'si kız çocuğu, en az 6 bin 736 kadın maalesef bu vahşeti yaşamaya devam etmektedir. Bizler, farklı görüşlere, mesleklere, sivil toplum kuruluşlarına mensup lakin ortak paydası vicdan olan 52 ülkenin kadınları olarak, Suriye'deki tutsak kadınların yaşadığı zulmün son bulması için vicdan sahibi herkesin bu sese kulak vermesini talep ediyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların uğradığı her türlü ayrımcılığın sona ermesi için birçok program icra edilecek. Bizler de o gün Suriyeli kadınların hapis, işkence, infaz, tecavüz gibi savaş suçlarına maruz bırakılmalarına tüm dünyanın dikkatini çekmek istiyoruz" diye konuştu. ERDOĞAN ÇİFTİNDEN DESTEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan "Vicdan Konvoyu"nun temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.