36 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

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Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesinde öğrenim gördükleri yatılı lisenin pansiyonunda yemek yiyen öğrenciler, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Devrek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 36 öğrenci tedavilerinin sonrasında taburcu edildi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise öğrencilerin mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini ve ders başı yaptıklarını ifade ettiler.Öte yandan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.