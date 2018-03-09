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36 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

’ın Devrek ilçesinde 36 öğrenci, lisenin pansiyonunda yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018 15:36
36 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesinde öğrenim gördükleri yatılı lisenin pansiyonunda yemek yiyen öğrenciler, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Devrek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 36 öğrenci tedavilerinin sonrasında taburcu edildi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise öğrencilerin mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini ve ders başı yaptıklarını ifade ettiler.

Öte yandan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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36 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
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