‘Ara nağme rastlantı

Müzik dünyasında dikkat çeken bir çıkışa imza atan Manuş Baba
, hakkında açılan davada ifade verdi. Besteci Atilla Yılmaz
'ın "Senden Gayri" adlı şarkısını izin almadan tahrif ederek "Eteği Belinde" şarkısında kullandığı iddiasıyla 51 bin liralık tazminat davasına cevap veren Manuş Baba, "Bu eser YouTube'da 165 milyon kez izlenmiş ve bizzat benim tarafından bestelenmiştir. Davacıya ait eser ile benim eserimin ara nağmelerinin benzer olmasından bahisle iki eserin aynı ya da benzer olduğu söylenemez. Ara nağmelerdeki benzerliğin bir rastlantı olduğu sabittir. Ara nağmelerin aynı olması, eserlerin aynı olacağı anlamına gelmez. Dava reddedilsin" dedi.