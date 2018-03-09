Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > ‘Ara nağme rastlantı

‘Ara nağme rastlantı

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018
‘Ara nağme rastlantı
Müzik dünyasında dikkat çeken bir çıkışa imza atan , hakkında açılan davada ifade verdi. Besteci 'ın "Senden Gayri" adlı şarkısını izin almadan tahrif ederek "Eteği Belinde" şarkısında kullandığı iddiasıyla 51 bin liralık tazminat davasına cevap veren Manuş Baba, "Bu eser YouTube'da 165 milyon kez izlenmiş ve bizzat benim tarafından bestelenmiştir. Davacıya ait eser ile benim eserimin ara nağmelerinin benzer olmasından bahisle iki eserin aynı ya da benzer olduğu söylenemez. Ara nağmelerdeki benzerliğin bir rastlantı olduğu sabittir. Ara nağmelerin aynı olması, eserlerin aynı olacağı anlamına gelmez. Dava reddedilsin" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Ara nağme rastlantı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN