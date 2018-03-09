Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Asansöre sığmayan 180 kiloluk kadını 7 kişi zor indirdi

Asansöre sığmayan 180 kiloluk kadını 7 kişi zor indirdi

’da, romatizma hastalığı sebebiyle hastaneye götürülmek istenen 180 kilo ağırlığındaki yaşlı kadın, asansöre sığmayınca, 7 kişi tarafından sedye ile 7. kattan aşağı güçlükle indirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018 09:38 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 09:45
Asansöre sığmayan 180 kiloluk kadını 7 kişi zor indirdi

Olay, Osmangazi'ye bağlı Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi Osman Nizam ile birlikte yaşayan 180 kiloluk Sebahat Nizam (78), romatizma hastalığı sebebiyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden randevu aldı. Ayağa kalkmakta güçlük çeken Nizam için obezite ambulansı, 112 ve UMKE ekipleri seferber oldu. Apartmanın 7. katına çıkan ekipler, kadını sedyeye bindirip sıkıca bağladı. Daha sonra ekipler yaşlı kadını asansöre bindirmek istedi. Kadının asansöre sığmaması üzerine 7 kişi sedye ile yedinci kattan indirmek için seferber oldu.

OBEZİTE AMBULANSI İLE TAŞINDI

Merdivenlerin dar olması sebebiyle ekipler aşağıya inmekte güçlük çekti. Yaklaşık 20 dakikalık çabanın ardından kadın aşağı indirildi. Nizam, daha sonra obezite ambulansı tarafından hastaneye götürüldü.

Rakam çok yüksek! 186 hamile çocuk...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Asansöre sığmayan 180 kiloluk kadını 7 kişi zor indirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN