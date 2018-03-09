Aysun Cevahir’e delil şoku

İşadamı İbrahim Cevahir'in kızı Aysun Cevahir, annesi Elmas Cevahir'e vasi atanması için açtığı davada sağlık raporu sonrası mahkemeye bir ses kaydı sundu. Delil olarak mahkemeye sunulan kayıtta Elmas Cevahir'in konuşma ve anlama becerisi zayıfmış gibi gösterildi. Ağabeyi Yusuf Cevahir savcılığa başvurarak Aysun Cevahir'i ihbar etti. Yusuf Cevahir, mahkemeye sunduğu ses kaydının doktor muayenesi esnasında gizlice çekildiğini ileri sürdü. Aysun Cevahir'in suç işlediğini ileri süren Yusuf Cevahir'in iddiası sonrası savcılık soruşturma başlattı.

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