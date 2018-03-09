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’e delil şoku

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018
Aysun Cevahir’e delil şoku

İşadamı İbrahim Cevahir'in kızı , annesi 'e vasi atanması için açtığı davada sağlık raporu sonrası mahkemeye bir ses kaydı sundu. Delil olarak mahkemeye sunulan kayıtta Elmas Cevahir'in konuşma ve anlama becerisi zayıfmış gibi gösterildi. Ağabeyi savcılığa başvurarak Aysun Cevahir'i ihbar etti. Yusuf Cevahir, mahkemeye sunduğu ses kaydının doktor muayenesi esnasında gizlice çekildiğini ileri sürdü. Aysun Cevahir'in suç işlediğini ileri süren Yusuf Cevahir'in iddiası sonrası savcılık soruşturma başlattı.

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Aysun Cevahir’e delil şoku
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