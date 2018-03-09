Bir tekme attı 2 aylık bebek öldü

Adana'da geçen cuma günü arkadaşlarıyla birlikte alkol alan ve sarhoş olan Abdülkerim Başak (19), ailesiyle akraba ziyaretinden dönen ve yoldan geçen Suriye uyruklu Muhammed El Mansur'un (23), kullandığı elektrikli bisiklete tekme attı. Kontrolden çıkarak devrilen elektrikli bisikletin arkasında oturan Muhammed El Mansur'un eşi Zeynep Mahruk (19), kucağındaki 2 aylık bebeği Esma Mansur ile birlikte yola savruldu. Abdülkerim Başak, baba Muhammed El Mansur'un tepki göstermesi üzerine arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden kaçarken, düşme anında başı asfalta çarpınca ağır yaralanan minik bebek Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Darbeye bağlı beyin travması geçirdiği belirlenen Esma Mansur, 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Hemen harekete geçen Asayiş Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bir iş yeri kamerasında bir grup gören polis, grubun koşarak kaçtığı yöndeki kameraları aramaya başladı. 55 güvenlik kamarasının görüntülerini inceleyen polis, saldırganın yağma, kasten yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunan Abdülkerim Başak olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan zanlı, "Boğma rakı içtik. Yoldan geçen bisiklete tekme attım. Bebeğin ağlama sesini duyunca kaçtım" diyerek sorgusunda suçunu itiraf etti. 'Kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen ve bu sırada güldüğü görülen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Acılı anne Zeynep Mahruk, "Arkamızdan bisiklete tekme attı. Yavrum elimden bir kenara düştü ben de olduğum yere düştüm. Kızımı tutuyordum elimden nasıl düştüğünü anlayamadım her şey bir anda oldu" dedi.

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