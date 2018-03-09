Bunalıma giren genç kız 13'üncü kattan atladı

Edinilen bilgiye göre, Anafartalar mahallesi İsmail Erez Bulvarı üzerine bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen A.N.D. (17) evlerinin bulunduğu 13'üncü kattan atladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, A.N.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, A.N.D.'nin yakınları da sinir krizi geçirdi. A.N.D.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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