Bunalıma giren liseli kız 7'nci kattan atlayıp intihar etti

Antalya'da lise öğrencisi 16 yaşındaki Ayla Buğse Bağrıyanık, oturduğu 7'nci kattaki dairenin balkonundan atlayarak intihar etti. Konyaaltı İlçesi Uncalı Mahallesi 24'üncü Cadde'deki olay, dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI NEDENİYLE 3 YILDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Demireller Sitesi'ndeki 12 katlı apartmanın 7'nci katındaki dairede ailesiyle oturan Ayla Buğse Bağrıyanık, psikolojik sorunları nedeniyle 3 yıldır tedavi görüyordu. Girdiği bunalımın etkisinden kurtulamayan Ayla Buğse Bağrıyanık, evin balkonundan atladı.

Genç kızın düştüğünü gören çevredekiler yardıma koşarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ambulans istedi. Olay yerine gelen acil servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Bağrıyanık, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Müdahaleye rağmen genç kız kurtarılamadı.

BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay sırasında işte olan baba Salih Bağrıyanık, kızının öldüğünü öğrenince geldiği hastanede sinir krizi geçirdi. Salih Bağrıyanık'ı sağlık görevlileri sakinleştirmeye çalıştı. Ayla Buğse Bağrıyanık'ın cesedi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.