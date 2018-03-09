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Çanakkale'de işçi servisiyle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Çanakkale'nin ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 9.3.2018 11:37 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 11:38
Çanakkale'de işçi servisiyle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Selahattin D. yönetimindeki 17 PH 395 plakalı kamyon ile bir inşaatta çalışan işçileri taşıyan Abdurrahman Aydın'ın kullandığı 35 KZ 233 plakalı minibüs, Bademli köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Minibüste bulunan işçilerden uyruklu 33 yaşındaki Muhammed Atıf, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sürücüler ile Tuncay, Abdullah, Yakup, Mustafa ve Semavi Hakan ile İhsan ve Mazlum Aydın yaralandı.

Yaralılardan durumları ağır olan sürücüler ile Yakup Hakan, Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer 6 yaralı ise Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Çanakkale'de işçi servisiyle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
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