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haberi izlerken yaşadığı tacizi annesine anlattı

'ta, lise öğrencisi H.T.'nin televizyonda haberi izlerken, annesine kendi yaşadığı tacizi anlatmasıyla tutuklanan Abdurrahman Ş.'nin 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018 15:27 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 15:38
Cinsel istismar haberi izlerken yaşadığı tacizi annesine anlattı

'ta, yaklaşık 3 üç önce meydana gelen olayda, liseli H.T., sosyal medya üzerinden tanıştığı Abdurrahman Ş. ile arkadaşlık kurdu. Genç kızın kendisiyle sevgili olmasını isteyen Abdurrahman Ş., buluştukları sırada H.T.'ye cinsel tacizde bulundu.

ANNE, SOLUĞU KARAKOLDA ALDI

Yaşadığını tehdit edildiği için kimseye anlatamayan H.T., bir süre sonra evde annesiyle televizyon izledikleri sırada haberini gördü. H.T., başından geçenleri annesine anlattı. H.T., ardından annesiyle birlikte karakola giderek, şikayetçi oldu. Açılan soruşturmanın ardından gözaltına alınan Abdurrahman Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Abdurrahman Ş. hakkında, 'basit tehdit' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamalarından 10 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Abdurrahman Ş., tutuklu bulunduğu Gaziantep cezaevinden video konferans sistemiyle katıldı. H.T.'nin katılmadığı duruşmada annesi A.T., hazır bulundu. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Abdurrahman Ş., tahliyesini talep etti. H.T.'nin annesi A.T. ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Abdurrahman Ş.'nin tahliye talebini reddederek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Cinsel istismar haberi izlerken yaşadığı tacizi annesine anlattı
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