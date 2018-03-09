Gaspçı dehşeti

İstanbul Sancaktepe'de kadın kasiyeri tekme tokat döven iki gaspçı kasadaki paraları alıp kaçtı. Abdurrahman Gazi Mahallesi Ravza Caddesi'ndeki markette meydana gelen olayda yüzleri maskeli iki silahlı gaspçı kasiyer Suna B.'ye silah çekti. Ardından kasiyere silahın kabzasıyla vuran saldırganlardan biri kasanın yerini öğrendi. Kasiyeri darp etmeye devam eden gaspçı kasadaki paraları alıp kaçtı. 8 Mart Kadınlar Günü'nde ortaya çıkan kamera görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü. Polis gaspçıları arıyor.

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