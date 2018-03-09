Havalimanında sıradışı doğum

İstanbul Atatürk Havalimanı
dün sıradışı bir doğuma sahne oldu. Atlanta'dan İstanbul'a gelen ABD Hava Kuvvetleri personeli 8.5 aylık hamile Tia Freeman (22), Almanya'ya aktarma öncesi kaldığı otelde doğum yaptı. 10 saat sonra kadını kucağında bebekle gören çalışanlar şaşkına döndü. THY
uçağıyla önceki gün 16.30'da Atlanta'dan İstanbul'a gelen, dün sabah ise Almanya'nın Stuttgart kentine gidecek olan Tia Freeman, geceyi geçirmek için havalimanı yakınındaki otele yerleşti. 8.5 aylık hamile kadın, önceki akşam 20.40 sıralarında otel odasında kendi başına doğum yaptı. Sabah olduğunda ise yine normal bir şekilde kucağında kâğıt havlulara sarılmış bebeğiyle birlikte Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelince büyük ilgiyle karşılaştı.