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İnşaattan düşen genç işçi 26 gün sonra yaşamını yitirdi!

'da 11'inci kattan düşerken ağabeyinin kurtardığı Yunus Emre Faraşoğlu, 26 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018 12:06 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 12:13
İnşaattan düşen genç işçi 26 gün sonra yaşamını yitirdi!

Edinilen bilgiye göre, 10 Şubat günü Sarıçam ilçesi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, (24) ile kardeşi Yunus Emre Faraşoğlu (20) bir inşaatın asansörünün montajı için çalışmalara başladı. Yunus Emre Faraşoğlu 11'inci kata çıkarken, Ali Faraşoğlu da asansörün malzemelerini vince koyup yukarı gönderdi. Yunus Emre Faraşoğlu, gelen malzemeleri almak isterken dengesini kaybedip 11'inci kattan aşağı düştü. Ali Faraşoğlu, kardeşinin yere çakılmaması için kollarını açtı, Yunus Emre Faraşoğlu da ağabeyinin üzerine düştü. Ağır yaralanan Yunus Emre ve ağabeyi işçilerin çağırdığı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı



Yunus Emre Faraşoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İki ayağı kırılan Ali Faraşoğlu ise Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ali Faraşoğlu iki gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi ve fizik tedaviye başladı. Hayati tehlikeyi atlatamayan ve yoğun bakımda makinelere bağlı olarak uyutulan Yunus Emre ise geçtiğimiz Çarşamba günü 26 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.



Yunus Emre'nin cenazesi Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde toprağa verildi.

(Ağabey Ali Faraşoğlu)

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İnşaattan düşen genç işçi 26 gün sonra yaşamını yitirdi!
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