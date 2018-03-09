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'da polis-şüpheli kovalamacası

Sancaktepe'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan araçtaki 4 hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu Maltepe sahil yolunda yakalandı.

Giriş Tarihi: 9.3.2018 06:50 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 07:21
İstanbul'da polis-şüpheli kovalamacası

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Sancaktepe'de şüphe üzerine 34 LP 5298 plakalı otomobildeki kişilere "dur'' ihtarında bulundu.

Polisin ikazına uymayıp kaçan şüpheliler takibe alındı. Çekmeköy, Ümraniye ve ilçelerinde süren kovalamaca, Maltepe'de sona erdi.

Maltepe sahil yolu Turgut Özal Bulvarı'nda durdurulan araçtaki ikisi kadın 4 kişi gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda ise çok sayıda akü ele geçirildi.

Bu arada, şüphelileri kovalayan polis araçlarından biri Kadıköy'de Ethem Efendi Caddesi'nde yaptı. Kazada iki polis memurunun hafif yaralandığı öğrenildi.

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İstanbul'da polis-şüpheli kovalamacası
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