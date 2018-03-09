Mudanya’da şiddetli yağışlar yolu çökertti

BUGÜN NELER OLDU

Mudanya Halitpaşa Mahallesi Dikyamaç Sokak'ta, son günlerde şiddetli yağışlar sonrası sitelere ulaşımı sağlayan yol ve merdivenler çöktü. Yolun bir kısmı tamamen çökerken, istinat duvarı ve sitelere ulaşımı sağlayan merdivenler yıkıldı. İstinat duvarından kopan kayalar Umut Sitesi duvarında hasara neden oldu. Sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktüğünü ifade eden site sakinleri, yolun daha önceden çatladığını, yıkılacağını belli ettiğini söylediler.Çevre sitelerde ikamet eden sakinler, bariyer koyulup emniyet şeridi ile yolun trafiğe kapatıldığını, buradan geçen su borularının kesilerek iptal edildiğini ifade etti. Mahalle sakinleri, bunun dışında yol ile ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmamasından şikayetçi oldular.