Mühendis İlkcan kaza kurbanı

Bursa
'da genç kadın sürücünün kullandığı otomobil, otobanda arıza yapan ve park eden kamyona arkadan çarptı. Kaza
da 25 yaşındaki mühendis olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza dün sabah saatlerinde meydana geldi. Kütahya
'da oturan inşaat mühendisi İlkcan Asena Çerçi
yönetimindeki otomobil, Ankara yönünden Bursa'ya yönüne gelirken, A.S.'nin arıza nedeniyle emniyet şeridine çektiği kamyona arkadan hızla çarptı. Kazada, genç mühendis olay yerinde yaşamını yitirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polisler, yolun iki şeridini trafiğe kapattı. Ekiplerin yaptığı incelemede, çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin motoru, kaza yerinden yaklaşık 50 metre uzakta bulundu. İlkcan Asena Çerçi'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.