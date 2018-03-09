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Mühendis İlkcan kurbanı

’da, inşaat mühendisi ’nin (25) kullandığı otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridine çekilen kamyona arkadan çarptı. Genç mühendis olay yerinde can verdi

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018
Mühendis İlkcan kaza kurbanı
'da genç kadın sürücünün kullandığı otomobil, otobanda arıza yapan ve park eden kamyona arkadan çarptı. da 25 yaşındaki mühendis olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza dün sabah saatlerinde meydana geldi. 'da oturan inşaat mühendisi yönetimindeki otomobil, Ankara yönünden Bursa'ya yönüne gelirken, A.S.'nin arıza nedeniyle emniyet şeridine çektiği kamyona arkadan hızla çarptı. Kazada, genç mühendis olay yerinde yaşamını yitirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polisler, yolun iki şeridini trafiğe kapattı. Ekiplerin yaptığı incelemede, çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin motoru, kaza yerinden yaklaşık 50 metre uzakta bulundu. İlkcan Asena Çerçi'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mühendis İlkcan kaza kurbanı
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