Önce kadını sonra kendini vurdu

İstanbul Başakşehir
'de Mehmet T., boş bir arazide park ettiği lüks aracın içinde yanında oturan Seçil U.'yu bacağından vurduktan sonra intihara kalkıştı. Olay, Hamamdere Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Seçil U.'yu daha önceden tanıdığı belirlenen Mehmet T. sabah saatlerinde Seçil U. ve kız kardeşini evden alıp börek yemeye gitti. Daha sonra Seçil U.'nun kız kardeşini eve bırakan ikili, lüks aracı boş bir araziye park etti. Bu sırada, yanında oturan Seçil U.'yu bacağından vurduğu düşünülen Mehmet T. daha sonra kendi kafasına sıkarak intihara kalkıştı. Yoldan geçen vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların yoğun bakımda tedavisi sürüyor. İstanbul Polisi üçüncü bir kişinin müdahalesinin olup olmadığını araştırıyor.