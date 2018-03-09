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cihazı tefecilerine operasyon

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, cihazlarıyla tefecilik yapıldığı öne sürülen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018 10:39 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 10:47
POS cihazı tefecilerine operasyon

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İvedik Organize Sanayi Bölgesinde, cihazlarıyla tefecilik yapıldığı öne sürülen tabelasız bir iş yerine operasyon düzenledi.

POS CİHAZLARIYLA İLE TEFECİLİK

Operasyonda iş yeri sahibi iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, kredi kartından çekim yapan kişilere ödenmek üzere 355 bin lira nakit para, 14 POS cihazı, 138 farklı isme ait kredi kartları, usulsüz POS çekimi yaptırılan kişilerin isim ve telefon bilgilerinin yer aldığı 8 ajanda, bir ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 445 mermi, bir pompalı tüfek, 140 fişek ve çok sayıda naylon fatura ele geçirildi.

Şüphelilerin, farklı illerden aldıkları POS cihazlarıyla Ankara'da ödeme güçlüğü çeken kişiler için kredi kartlarından komisyon karşılığında çekim yaptıkları tespit edildi.

murakıplarınca POS cihazları üzerinde yapılan incelemede şüphelilerin, bir günde yaklaşık 3 milyon lira tutarında çekim işlemi yaptıkları ve bu yolla vergisiz kazanç elde ederek devleti zarara uğrattıkları belirlendi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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POS cihazı tefecilerine operasyon
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