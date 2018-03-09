Protein ve kas ilaçları kullanan milli sporcu antrenmanda öldü

Edinilen bilgiye göre olay, 5 Mart günü Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. 2012 yılında bilek güreşi müsabakasında Türkiye birincisi olan milli sporcu Cengiz Aydoğan (39), önümüzdeki günlerde yine Türkiye genelinde yapılacak bilek güreşi turnuvasına katılmak için kendi spor salonunda antrenman yapmaya başladı. Aydoğan bir süre çalıştıktan sonra saat 14.00 gibi rahatsızlanarak yere düştü. Spor salonunun doktoru, Aydoğan'a müdahale etti ancak yeterli olmayınca olay yerine gelen ambulansla milli sporcu hastaneye kaldırıldı. Aydoğan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



PROTEİN VE KAS İLAÇLARINA BAĞLI KALP KRİZİ



Doktor tarafından Aydoğan'ın ölümü şüphe uyandırınca, polis konuyu araştırmaya başladı. Polisin yaptığı araştırmada sporcunun protein ve kas ilaçları kullandığını, son zamanlarda fazla kilo aldığı için nefes almakta zorlandığını tespit etti. Ayrıca Aydoğan'ın önümüzdeki günlerde katılacağı müsabakalar için yoğun antrenman yaptığı da öğrenildi. Aydoğan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, burada yapılan ön otopside de Aydoğan'ın kesin ölüm nedeninin kalp krizi olduğu, buna ise kullandığı protein ve kas ilaçlarının neden olduğunun tahmin edildiği öğrenildi. Ancak Aydoğan'ın kesin ölüm nedeni otopsinin sonuçlarında ortaya çıkacak.





ANNESİNİN AĞITLARI YÜREK YAKTI



Aydoğan'ın cenazesi yakınları ve arkadaşları tarafından yapılan otopsinin ardından morgdan alındı. Anne Fatma Aydoğan ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu. Aydoğan'ın ağıtları adli tıp önünde bulunan herkesin yüreğini burktu.





Cengiz Aydoğan'ın cenazesi Mıdık mezarlığına götürülerek burada toprağa verildi. Kuzeni Mert Aydoğan ise kuzeninin yeni müsabakalara çok yoğun bir şekilde hazırlandığını, antrenman yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini söyledi.