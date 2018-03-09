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Sayan için ’e şikâyet yağdı

SELÇUK ADIGÜZEL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018
Sayan için RTÜK’e şikâyet yağdı
'ın kendi adını taşıyan programında manken Ece Gürsel'e sarf ettiği "Kız yazık, ne inşaat işçileri var. Onlar insan değil mi? Baktın adamın genleri güzel. Maşallah sırım gibi. Tuttuğunu koparıyor, kuvvetli! Yap çocuğu ne var" sözleri kamuoyunun büyük tepkisini çekti. Programın yayımlanmasının ardından geçen iki gün içinde şikâyet yağmuruna tutularak 500'den fazla şikâyet iletildi. Vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler üzerine RTÜK'ün inceleme başlattığı öğrenildi. Konuyla ilgili SABAH'a konuşan İnşaat İşçileri Sendikası yetkilisi "İnşaat işçilerini damızlık olarak gören bu ahlaksızca yaklaşıma tepki gösteriyoruz. Kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.
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Sayan için RTÜK’e şikâyet yağdı
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