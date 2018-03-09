Süper Loto sonuçları belli oldu! 8 Mart Süper Loto bilet sorgulama...

Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen kişi sayısı bir kişi oldu ve Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan talihli tam 14.029.814,00 TL'nin sahibi oldu. 8 Mart Süper Loto sonuçlarını aşağıdaki sorgulama butonundan kontrol edebilirsiniz.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 118 kişi 7 bin 490 lira 75'er kuruş, 4 bilen 5 bin 515 kişi 171 lira 70'er kuruş, 3 bilen 112 bin 792 kişi 14 lira 55'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Dağıtılan ikramiye tutarının 17 milyon 501 bin 771 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, hasılattan KDV olarak 2 milyon 505 bin 311 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 402 bin 812 lira 23 kuruş kamuya aktarılacak.

Süper Loto nedir?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.