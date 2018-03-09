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Tamirciye sinirlenip, otomobilini ateşe verdi

'de, Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi'ne aynı arızadan ikinci kez gelen sürücü, kendisine "Şimdilik işim var, daha sonra" diyen tamirciye sinirlenip, otomobilini yaktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018 13:29 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 13:46
Tamirciye sinirlenip, otomobilini ateşe verdi

Manisa'da oturan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, önceki gün, 'in Torbalı ilçesine gelerek, arızalanan otomobilini sanayi sitesinde tamir ettirdi. Sürücünün Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi'nden aynı gün teslim aldığı araç, 2 gün sonra yine arızalandı. Aynı arızadan tamirciye tekrar giden sürücü, iddiaya göre, "Şimdilik işim var, daha sonra" yanıtını aldı.

Bunun üzerine sinirlenen sürücü, otomobilini ateşe verdi. Araç, alev alırken, çevredekiler de şaşkınlıkla izleyip, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti.

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Tamirciye sinirlenip, otomobilini ateşe verdi
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