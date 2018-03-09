Yeşilçam’ın efsaneleri yeniden beyaz perdede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür AŞ, genç kuşakların da tıpkı anne-babaları gibi Yeşilçam'ın eskimeyen filmlerini sinema salonunda seyretme keyfini yaşayabilmeleri amacıyla 'Yeşilçam Film Günleri
' düzenliyor. Eskimeyen Yeşilçam filmleri, yenilenmiş yüksek çözünürlüklü halleri ile yeniden Yeşilçam'ın kalbi olan Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması'nda mart ayı boyunca her cuma, cumartesi ve pazar günleri seyirci ile buluşacak. Yeşilçam Film Günleri bugün Neşeli Günler ve Tosun Paşa ile başlayacak. Gösterimler öğretmen, öğrenci, polis, asker, engelli, 16 yaş altı, 65 yaş üstü olanlara ücretsiz olacak.