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Yeşilçam’ın efsaneleri yeniden beyaz perdede

Giriş Tarihi: 9.3.2018
Yeşilçam’ın efsaneleri yeniden beyaz perdede
Kültür AŞ, genç kuşakların da tıpkı anne-babaları gibi Yeşilçam'ın eskimeyen filmlerini sinema salonunda seyretme keyfini yaşayabilmeleri amacıyla '' düzenliyor. Eskimeyen Yeşilçam filmleri, yenilenmiş yüksek çözünürlüklü halleri ile yeniden Yeşilçam'ın kalbi olan Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması'nda mart ayı boyunca her cuma, cumartesi ve pazar günleri seyirci ile buluşacak. Yeşilçam Film Günleri bugün Neşeli Günler ve Tosun Paşa ile başlayacak. Gösterimler öğretmen, öğrenci, polis, asker, engelli, 16 yaş altı, 65 yaş üstü olanlara ücretsiz olacak.
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Yeşilçam’ın efsaneleri yeniden beyaz perdede
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