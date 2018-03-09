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Zindanda bulunan binlerce yıllık izler

içerisinde yer alan binlerce yıllık zindan, içerdiği izlerle birlikte dikkat çekiyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018 10:56
Zindanda bulunan binlerce yıllık izler

Binlerce yıl önce Anadolu'ya gelerek yerleşen Frigler, bıraktıkları eserler ile ilgi çekmeye devam ediyorlar. Tarihi 'nde bulunan keşfedilmiş eserlerin yanında bir çok eser de keşfedilmeyi bekliyor. Keşfedilen bu eserlerin başında gelen zindan, dönem hakkında bilgiler veriyor.

MEZAR ODASI OLARAK KULLANILMIŞ

Zindan hakkında bilgiler veren Frig Vadileri Rehberi Tanju Tetik, zindanın daha önceden odası olarak kullanıldığını söyledi. Mahkumların beslenmesi için yukarıya açılan bir pencerenin de zindanda yer aldığını kaydeden Tetik, "Burası MÖ 7. yüzyılda inşa edilmiş mitolojik bir zindan. Burası tutukluların muhafazası için yıllarca kullanılmış. Yan tarafında bir muhafız odasına sahip. Konik bir şekilde gökyüzüne açılan bir havalandırma ve aydınlatma penceresi var. Aynı zamanda buradan aşağıya muhafızlar tarafından yiyecekler atılıyor. Bu eser 2 tane kapıya sahip, burası ayrıca devşirme grubu bir binaya olarak biliniyor. Daha önceden mezar odası olarak kullanıldıktan sonra Kral Midas tarafından zindana çevrilmiştir. Duvarlarında karşılıklı delikler var. Buradan karşılıklı saplanan metal demirler varmış ve zincirler vasıtasıyla mahkumlar ayaklarından prangalanmış şekilde duruyorlarmış" dedi.

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Zindanda bulunan binlerce yıllık izler
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