Bankanın arşivine girdi! Sonu karakol oldu

Adana'da bir bankaya ait binanın arşiv bölümü olarak kullanılan bölümüne giren şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bir banka binasının arşiv bölümünün alarmının çaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, binada yaptıkları aramalarda üçüncü katta şüpheli bir kişiyi gördü. Gözaltına alınarak polis aracına bindirilen M.D, hırsız olmadığını, uyumak için binaya girdiğini iddia etti. Zanlı, ifadesi alınmak üzere 5 Ocak Şehit Veli Ataşçı Polis Merkezine götürüldü.