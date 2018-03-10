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Başkanı ön koltuk kurtardı

Alperen Ocakları İl Başkanı önceki akşam aracında silahlı saldırıya uğradı. Mican’ın arka koltukta oturduğunu düşünen saldırganlar sağ arka camı delik deşik etti

EMİR SOMER
EMİR SOMER YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2018
Başkanı ön koltuk kurtardı
Alperen Ocakları İl Başkanı , önceki gün saat 20.30 sıralarında Sultanbeyli'de bir toplantıya gitti. 22.00 sıralarında toplantıdan dönen Mican'ın içinde bulunduğu makam otomobilinin önüne ormanlık alanda plakası belli olmayan bir araç çıktı. Otomobilden inenler bir anda Mican'ın aracına kurşun yağdırdı. Mican'ın arka koltukta oturduğunu düşünen saldırganlar sağ arka camı hedef alıp kaçtı. Ön koltukta oturan Mican saldırıyı yara almadan atlattı. Mican İstanbul Emniyeti'ne gidip şikâyetçi oldu. Terörle mücadele ve asayiş şube müdürlüğü ekipleri Mican'a yönelik geçmişte yapılan tehditleri mercek altına aldı. İşlemlerin ardından açıklama yapan ve şahsi olarak kimseyle bir husumetinin olmadığını söyleyen Mican saldırının siyasi olduğunu düşündüklerini belirtti. Mican "Daha önce buna benzer birçok olay yaşamıştık. Şoförümüz yaralanmıştı. Bu saldırıda neyse ki can kaybımız yok. Yara almadık" dedi. Mican'ın BBP İstanbul İl Başkanı olan babası Mustafa Mican ise "Soldan yaklaşan bir araç önüne kırıyor, sağdan yaklaşan bir araçtan da sıkılan mermiler sağ arka cama isabet ediyor. 3 kurşun... Kürşat'ın arkada oturduğunu tahmin ediyorlar ama Kürşat ve şoförü önde oturuyor. Şükrediyoruz" ifadesini kullandı.
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Başkanı ön koltuk kurtardı
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