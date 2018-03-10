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Doktoru dövüp, zorla ambulansa bindirdi

'da Harun Ç. (28), özel tıp merkezinden hastaneye sevk edilen annesini götürecek ambulansa doktoru dövüp zorla bindirdi. Şüpheli, annesinin hastaneye getirilmesinin ardından doktoru bıraktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2018 11:03 Güncelleme Tarihi: 10.3.2018 11:45
Doktoru dövüp, zorla ambulansa bindirdi

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir tıp merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Harun Ç., solunum yolu yetmezliği nedeniyle fenalaş annesini evinin yakınındaki bir tıp merkezine götürdü.

Burada ilk müdahalesi yapılan kadın, daha sonra çağrılan özel ambulans ile hastaneye sevk edileceği belirtildi. Annesinin durumunun ağır olduğunu ve ambulansa doktorun da gelmesini isteyen Harun Ç.'ye olumsuz yanıt verildi. Bunun üzerine Harun Ç. ve hastane yetkilileri arasında tartışma çıktı. Hastanenin doktoru 'nu önce döven Harun Ç., daha sonra annesinin götürüleceği ambulansa zorla bindirdi. Tıp merkezi çalışanlarının ihbarı üzerine polis, kentteki hastanelerin çevrelerinde güvenlik önlemi aldı. Harun Ç., zorla ambulansa bindirdiği doktoru, sevk edilen hastaneye ulaşıncaya kadar indirmedi. Hasta kadının hastaneye yatışı yapıldıktan sonra Dr. Cemal Hasanoğlu, aynı ambulans ile tıp merkezine döndü. Yaşadığı olayın şokunu atlamayan doktor, polis eşliğinde Şakirpaşa Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Hastanede gözaltına alınan Harun Ç. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Doktoru dövüp, zorla ambulansa bindirdi
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