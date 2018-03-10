Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Uyuşturucuyu bebeğin bezinde gizlemişler

yu bebeğin bezinde gizlemişler

'da düzenlenen operasyonunda, bir bebeğin üzerinde bulunan bebek bezine gizlenmiş 74 gram eroin ele geçirildi - ilçesinden gelen bir araçta da 215 kilogram esrar bulundu

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2018 16:10 Güncelleme Tarihi: 10.3.2018 16:27
Uyuşturucuyu bebeğin bezinde gizlemişler

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 'dan gelen bir araçla güzergahı kullanılarak batı illerine sevk edileceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, içerisinde iki kadın, bir erkek ve iki çocuğun bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı.

BEBEĞİN BEZİNE SAKLAMIŞLAR

Aramada, A.Y. isimli kadının çantasında metamfetamin ve K.T. isimli kadının bebeğinin üzerinde bulunan bebek bezine gizlenmiş 74 gram eroin bulundu. Araçtaki A.Y, K.T. ve Y.Y. gözaltına alındı.

Öte yandan, ilçesinden gelen bir araçta yapılan aramada da 215 kilogram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan İ.Ö. gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucuyu bebeğin bezinde gizlemişler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN